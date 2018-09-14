Mercedes-AMG A35 предстал на тизерных снимках

Фотографии предшествуют официальной премьере Mercedes-AMG A35, которая должна состояться на предстоящем автосалоне в Париже.

Известно, что A35 обещает быть самым дешевым автомобилем в линейке AMG. В Европу приедет пятидверный хэтчбек, в то время как США получит аналог в форме седана.

На первой из фотографий видна эмблема AMG, размещенная на решетке радиатора. Внешне передняя выглядит не так агрессивно, как у A45 или «заряженного» варианта с индексом S.

Впереди можно также разглядеть остроконечные светодиодные фары, которые присутствуют на других новинках от Mercedes. Также наверняка будут присутствовать сзади округлые выхлопные наконечники.

У автомобиля будет полный привод, который работает от двухлитрового двигателя с турбонаддувом. Ожидаемая мощность составит примерно 300 лошадиных сил, но окончательная цифра станет известна после официальной премьеры.

На европейском континенте предварительные заказы стартуют уже в октябре. Первые покупатели получат свои машины двумя месяцами позже.