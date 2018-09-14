Новый Mercedes-Benz GLE: раз и навсегда забыть про M-класс

Новый Mercedes-Benz GLE — тот случай, когда смена поколений дарит совершенно новый продукт, оставляя прежним только имя. Передовые моторы, активная подвеска, лучшая в классе аэродинамика — это всё про него.

«В 1997 году Mercedes-Benz открыл премиальный сегмент SUV, представив M-Class, — говорит Ола Келлениус, член правления Daimler AG. — Новый GLE намерен продолжить эту историю успеха».

Корнями GLE уходит именно в тот самый 1997-й, когда Mercedes-Benz дал старт производству M-Class. В 2015-м году M-Class переименовали в GLE, тем самым подчеркнув его тесное родство с E-Class.

Дизайнеры Mercedes-Benz попытались очень тонко, аккуратно отразить во внешности нового GLE преемственность поколений. С одной стороны, глядя на автомобиль, сразу узнаешь в нём GLE, а с другой — видишь совершенно иной, гораздо более современный SUV.

Представленный GLE вообще хочет быть во всех аспектах лучше. Возьмём аэродинамику. Так, коэффициент лобового сопротивления равен 0,29 — наилучший показатель в классе. Сообщается, что для этого было сделано многое: днище закрыто плоскими панелями, стоят подвижные «жабры» за решёткой радиатора и прочее.

Уделив столь большое внимание вопросу аэродинамической эффективности, не забыли про комфорт, простор. Колёсная база подросла до 2995 миллиметров. Естественно, от этого выигрывают пассажиры второго ряда. За дополнительную плату позволено получить «галёрку» — третий ряд сидений.

Интерьер красив, удобен, опять-таки современен. Информационно-развлекательная система MBUX с тачскрин-экраном в 12,3 дюйма уже знакома по новому А-классу. Ею можно повелевать как жестами, так и голосом. Приборная панель, как требует того мода, полностью цифровая (те же 12,3 дюйма).

GLE получает гидропневматическую подвеску E-Active Body Control. Такой на машинах с трёхлучевой звездой прежде никогда не было. Для её функционирования пришлось позаботиться о появлении 48-вольтовой электрической системы. Именно она служит источником питания миниатюрных электромоторов в амортизаторах.

Относительно доступных моторов. Выбор будет приличным — с четырьмя, шестью и восемью цилиндрами. Пока детальная информация есть только по одному — 3,0-литровому шестицилиндровому силовому агрегату в 367 л. с. и 500 Нм. «Мягкая гибридная» составляющая EQ Boost добавляет на короткое время лишние 22 л. с. и 250 Нм. Это касается модификации GLE 450 4MATIC.