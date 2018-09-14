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Volkswagen представит обновленный Passat
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Volkswagen представит обновленный Passat 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что вскоре состоится премьера Volkswagen Passat образца 2019 года.
Автомобиль уже был замечен на тестовых испытаниях. Судя по внешнему виду, обновленный Passat получит некое сходство с VW Arteon, однако прямого копирования производитель избежит.
Эксперты предполагают, что в техническом плане будут пересмотрены большинство составляющих автомобиля. Например, может появиться гибридная модификация GTE. Более того, не исключено, что гибридов от Passat будет несколько, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.
Также можно с большей долей уверенности утверждать, что часть наработок, заложенных в Passat 2019 года перейдет к флагманской Skoda Superb. Обновленная версия данного автомобиля должна появиться также в будущем году.
Не исключена также презентация гибридной модификации Superb. Поэтому остается ожидать в ближайшие месяцы свежих новостей от Volkswagen.
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