Volkswagen представит обновленный Passat

Ожидается, что вскоре состоится премьера Volkswagen Passat образца 2019 года.

Автомобиль уже был замечен на тестовых испытаниях. Судя по внешнему виду, обновленный Passat получит некое сходство с VW Arteon, однако прямого копирования производитель избежит.

Эксперты предполагают, что в техническом плане будут пересмотрены большинство составляющих автомобиля. Например, может появиться гибридная модификация GTE. Более того, не исключено, что гибридов от Passat будет несколько, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.

Также можно с большей долей уверенности утверждать, что часть наработок, заложенных в Passat 2019 года перейдет к флагманской Skoda Superb . Обновленная версия данного автомобиля должна появиться также в будущем году.

Не исключена также презентация гибридной модификации Superb. Поэтому остается ожидать в ближайшие месяцы свежих новостей от Volkswagen.