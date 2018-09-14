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Toyota Yaris к юбилею получила спортивную модификацию и спецверсию
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Toyota Yaris к юбилею получила спортивную модификацию и спецверсию 

За рулем Кубань 40 минут назад
Фото: За рулем Кубань
К Парижскому автосалону «Тойота» подготовила свежие версии своего маленького хэтча.
Между прочим, малыш готовится отметить юбилей — 20 лет назад первый «Ярис» показали миру именно в Париже в 1998 году. Поэтому символично, что юбилейную серию Yaris Y20 презентуют также во Франции.Yaris Y20 Launch Edition получил золотистую окраску кузова, которая была в палитре самого первого поколения, оригинальные 16-дюймовые диски и двухцветный салон и юбилейные логотипы.
Еще одна премьера из серии «Ярисов» — версия GR Sport, до которой слегка упростили заряженный хэтча Toyota Yaris GRMN, увидевший свет в прошлом году. GR Sport станет «первой ласточкой», с которой Toyota планирует начать продвижение в Европе спецподразделения Gazoo Racing, ранее занимавшееся тюнингом и созданием спортивных версии только в Японии.
Базой для GR Sport стал обычный серийный образец с гибридом на 100 л.с., куда входит бензомотор с отдачей 75 «лошадей», электрическая установка на 61 л.с. и электромеханический «тойотовский» вариатор. Двигатель оставили прежним, а вот над подвеской изрядно поработали, поставив новые амортизаторы от GRMN и жесткие стабилизаторы, что подсадило машину на целых 11 мм, уменьшив дорожный просвет до «спортивного».
Внешне спецверсию можно узнать по укрупненному спойлеру, декором кузова и черной подложкой головных фар. Если заглянуть внутрь, то тут маленький спортивный хетч выдает интерьер в стиле GRMN с креслами с боковой поддержкой и рулевое колесо от Toyota GT86.
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