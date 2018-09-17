Обновленный для Европы Volkswagen Passat получит новые и обновленные моторы

Volkswagen собирается запустить обновленный Passat в 2019 году, и по информации европейских СМИ, модель получит множество новых технологий, включая обновленные силовые агрегаты.

Одним из наиболее значительных изменений станет включение заряжаемых гибридных моделей в весь диапазон модельного ряда. Сейчас клиенты могут приобрести гибридный Passat только в топ-комплектации GTE, но уже в 2019 году гибридные силовые установки станут доступны для всех комплектаций.

Гибридная версия будет состоять из 1,4-литрового бензинового турбомотора мощностью 154 лошадиные силы и электромотора еще на 114 лошадок. Volkswagen планирует оснащать модели Passat новой батареей на 13кВт, что позволит машине проезжать до 70 километров только на электрической тяге. Увеличенная батарея также позволит снизить выбросы CO2 до 36 грамм на километр.

Наряду с гибридной системой, текущий 1,4-литровый турбо, используемый на Passat, будет заменен на 1,5-литровый мотор. Будут внесены изменения и в другие дизельные и бензиновые моторы для повышения их эффективности.

Внешние изменения Passat коснутся передней и задней части авто, в том числе будет установлена новая радиаторная решетка, новые воздухозаборники, новые задние фонари. А вот в салоне глобальных изменений не ожидается.

Премьера обновленного Passat должна состояться в начале 2019 года, после чего начнется поставка автомобилей в дилерские центры.