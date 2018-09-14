Volkswagen представит обновлённый Passat‍

Рестайлинговый «Пассат» проходит тестовые испытания. Во внешности обновлённой модели можно уловить общие черты с Arteon, но это не прямое копирование близнецов, а лишь фамильное сходство.

Ожидается, что в «Пассате» 2019 модельного года появится гибридная версия GTE. Возможно, гибридных модификаций будет несколько, так как именно такие силовые установки сейчас наиболее востребованы в Европе, хотя новинка, в первую очередь, ориентирована на рынки США и Канады, но во временем она появится и в Старом свете. Ожидается, что Северная Америка получит внедорожную мощную версию модели наряду с обычной.

Обновленный кузов «Пассата» получил более жесткую и прочную конструкцию, но снизил массу за счет значительной доли алюминия. Автомобиль построен на платформе MQB, которая применяется в том числе и для внедорожников. Экстерьер по-немецки лаконичен, но можно обнаружить агрессивные черты в укрупнившемся бампере и заметных ребрах капота. В оформлении салона также чувствуется сдержанная приверженность дорогим и качественным материалам в классическом стиле.

Автомобиль снабдят системами искусственного интеллекта и новыми системами безопасности.