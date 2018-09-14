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Volkswagen Golf обойдется россиянам почти в 1,5 млн рублей
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Volkswagen Golf обойдется россиянам почти в 1,5 млн рублей 

Южный автомобиль 42 минуты назад
Фото: Южный автомобиль
Представительство Volkswagen сообщило о возобновлении продаж в России хэтчбека Volkswagen Golf VII. Автомобиль будет доступен с двумя с двумя бензиновыми двигателями — мощностью 125 л.с. и 150 л.с. Цена комплектации Trendline — 1.429.900 рублей. В зависимости от комплектации, модель предлагается с широким набором инноваций: интерактивной цифровой приборной панелью Active Info Display, навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, системой контроля дистанции Front Assist c функцией экстренного торможения City Emergency Braking, адаптивной системой головного освещения Dynamic Light Assist и другими. Volkswagen Golf в России доступен в четырех комплектациях — Trendline (1.429.900 рублей), Comfortline (1.499.900 рублей), R-Line (1.569.900 рублей), Highline (1.649.900 рублей). Для модели предлагаются цвета с оттенком металлик: белый White Silver, серебристый Tungsten Siver, синий Lapiz Blue, синий Aquamarine Blue, серый Indium Grey, а также желтый Kurkuma Yellow.
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