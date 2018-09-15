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Вездеход «Mushroomer» это гибрид УАЗа с трактором
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Вездеход «Mushroomer» это гибрид УАЗа с трактором 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Машина сочетает в себе черты УАЗа и самого настоящего трактора.
Под капотом махины имеется дизельный тракторный двигатель мощностью 80 лошадиных сил. Коробку передач и раму вездеход позаимствовал у своих прародителей из Ульяновска.
Кабина грузовика просторна, поддерживается конструкцией из труб, напоминает дизайн кабин гоночных экземпляров. В кабине есть независимый отопитель, поскольку двигатель машины обладает системой воздушного охлаждения. Подвеска — рессорно-пружинная.
Также «Интервал» внедрил в свой продукт и несколько не критически важных функций, но поблагодарить за них хочется: автоподкачка колес, гидравлическая лебедка, высокие сидения в кабине.
Единственное препятствие, которое останавливало сотни мастеров синей изоленты скрепить тракторные внутренности с УАЗовскими — отсутствие баланса в массе. Однако эту проблему «Интервал» исправил легко, и центр тяжести у Mushroomer'а находится прямо по центру.
Производитель явно не скупился и, возможно, вы уже сейчас захотели себе экземплярчик. Цена на великолепный внедорожник тоже относительно небольшая — всего 1,9 млн рублей.
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