Как диски влияют на разгон автомобиля

Вес автомобиля является одним из ключевых параметров, определяющих управляемость, экономию топлива и скорость разгона.

В среднем, чем меньше диски и чем больше покрышки — тем лучше управляемость, тем меньше потребляется топлива и тем лучше разгон.

Причиной тому является тот простой факт, что чем тяжелее машина, тем больше мощности требуется, чтобы заставить ее двигаться, и тем больше мощности требуется, чтобы ей управлять, так как разогнанная машина набирает инерцию, а для мощности нужны траты топлива.

Каждый килограмм автомобиля увеличивает расход топлива в среднем на 1.4 литра в год. Если учесть, что колес у машины целых четыре, а диапазон размеров дисков у каждой современной модели весьма широкий, можно лишь представить, сколько денег можно сэкономить на установке самых маленьких из возможных дисков.

Во время тестирований, смена рекомендуемых размеров дисков на самые большие из возможных привела к увеличению расхода топлива на целый лишний литр за 200 километров дороги. На ускорение и управляемость размер дисков влияет:

Во-первых, больший диаметр означает больший вес, а больший вес — большую нужду в мощности.

Во-вторых, более широкие диски, на которые можно одеть более широкие шины, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что напрямую влияет на маневренность и ускорение. Именно поэтому у болидов Формулы-1 такие широкие и толстые колеса. Поэтому нужно стараться подбирать как можно более легкие, широкие и малые по диаметру диски.