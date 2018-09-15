Ещё
Volkswagen готовится к показу Passat 2019 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen готовится к показу Passat 2019 года 

PNZdrive 59 минут назад
Фото: PNZdrive
Немецкий концерн Volkswagen готовится к дебюту обновленной модели Passat следующего модельного года. Модернизированное авто проходило различные тест-трайвы и уже успело попасть в объективы камер фотошпионов. Глядя на добытые ранее снимки, можно заметить, что чисто внешне рестайлинговый Passat получил некоторые дизайнерские элементы, имеющиеся в модели Arteon. Это делает собратьев похожими, указывая на семейное сходство.
Эксперты, занимающиеся изучением автомобильных новинок, считают, что техническое оснащение авто будет переосмыслено. Ожидается, что может появиться гибридная вариация GTE. Кроме того, никто не исключает, что создадут несколько гибридов от Passat, ведь в настоящее время именно такие агрегаты пользуются повышенным спросом в Европе. При этом новинка создавалась с ориентиром на потребителей из Канады и Соединенных Штатов Америки, но через некоторое время она доберется и до стран Европы.
Модернизированный кузов Volkswagen Passat выполнен из более жесткой и прочной конструкции, при этом автомобиль не набрал в весе благодаря использованию алюминия. Также известно, что новинку собирали на платформе MQB, которую используют для создания кроссоверов.
Внешний облик отличается лаконичностью, появились достаточно агрессивные элементы в увеличившемся бампере и заметных ребрах капота. В интерьере дизайнеры ориентировались на автомобили более дорого сегмента и предусмотрели качественные материалы. Машину укомплектуют системами искусственного интеллекта и повышенной безопасности.
Эксперты считают, что часть наработок, появившихся в обновленном Volkswagen Passat достанется в наследство флагману Skoda Superb, модернизированная генерация которой также появится в продаже в 2019 году.
PNZdrive: последние новости
В России иномарки от Toyota взлетели в цене до 148 тыс. рублей Отечественный авторынок завоевал «бронзу» среди других конкурентов в Европе Lexus выпустил очередной флагман – премиальную яхту LY 650
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль
Цены на бензин могут снизить26
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Запашный попал в серьезную аварию8
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение