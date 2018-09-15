Volkswagen готовится к показу Passat 2019 года

Немецкий концерн Volkswagen готовится к дебюту обновленной модели Passat следующего модельного года. Модернизированное авто проходило различные тест-трайвы и уже успело попасть в объективы камер фотошпионов. Глядя на добытые ранее снимки, можно заметить, что чисто внешне рестайлинговый Passat получил некоторые дизайнерские элементы, имеющиеся в модели Arteon. Это делает собратьев похожими, указывая на семейное сходство.

Эксперты, занимающиеся изучением автомобильных новинок, считают, что техническое оснащение авто будет переосмыслено. Ожидается, что может появиться гибридная вариация GTE. Кроме того, никто не исключает, что создадут несколько гибридов от Passat, ведь в настоящее время именно такие агрегаты пользуются повышенным спросом в Европе. При этом новинка создавалась с ориентиром на потребителей из Канады и Соединенных Штатов Америки, но через некоторое время она доберется и до стран Европы.

Модернизированный кузов Volkswagen Passat выполнен из более жесткой и прочной конструкции, при этом автомобиль не набрал в весе благодаря использованию алюминия. Также известно, что новинку собирали на платформе MQB, которую используют для создания кроссоверов.

Внешний облик отличается лаконичностью, появились достаточно агрессивные элементы в увеличившемся бампере и заметных ребрах капота. В интерьере дизайнеры ориентировались на автомобили более дорого сегмента и предусмотрели качественные материалы. Машину укомплектуют системами искусственного интеллекта и повышенной безопасности.