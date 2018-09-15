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Subaru представила новый Forester для России
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Subaru представила новый Forester для России 

Daily-Motor + ещё 2 47 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Subaru показала обновленную версию кроссовера Forester, которая готовится к выходу на российский авторынок. Новинка разработана на архитектуре SGP (Subaru Global Platform). В моторную линейку автомобиля войдут два бензиновых двигателя — 2-литровый агрегат на 150 «сил» и 2,5-литровый мотор на 185 л.с. Ассистировать им будет бесступенчатый вариатор и система полного привода для всех версий.
С места до первой «сотни» японский кроссовер разгоняется за 10,3-секунды в версии с 2-литровым двигателем. Максимальная скорость равна 193 километрам в час. С 2,5-литровым агрегатом на разгон с места до 100 км/ч у нового «Форестер» уходит 9,5-секунды, а «максималка» составляет 207 км/ч.
Цены на новинку для российского авторынка пока не объявлены. Текущая версия этой модели продается в РФ по цене от 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Напомним, что мировой дебют обновленного Subaru Forester состоялся на автомобильной выставке в Нью-Йорке в марте 2018 года.
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