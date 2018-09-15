Subaru рассекретила пятую генерацию кроссвена Forester для авторынка России

Автогигант Subaru раскрыл внешний облик и внутреннее содержание кроссвена Forester пятого поколения, ориентированного на российских автомобилистов. Он получился безопаснее, больше и в тоже же время легче предыдущей генерации.

Россияне смогут выбрать для себя модернизированную версию этого авто, выпущенного с двумя видами силовых установок. Первоначальная комплектация получила бензиновый мотор с рабочим объемом на два литра, генерирующий 150 лошадиных сил. Благодаря этой мощности автомобиль получил возможность преодолевать первые сто километров за 10,3 секунды. Отметка в 193 километра в час является потолком этой версии.

Также в линейку двигателей обновленного кроссвена вошел улучшенный бензиновый агрегат с рабочим объемом на 2,5 литра мощностью в 185 лошадиных сил. Этот двигатель функционирует в паре с вариатором Lineartronic и полноприводной системой. Forester способен разогнаться от нуля до ста километров в час за 9,5 секунды. С такой установкой скоростной максимум ограничивается 207 километрами в час.

Из существенных улучшений можно назвать появление двух новых режимов движения: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь». В последнем случае антипробуксовочная система перестает работать, а система управления крутящим моментом электроблока управления силовой установкой увеличивает тягу до максимума.

Обновленный кроссвен спроектирован на новой глобальной платформе SGP. Ее уже успели внедрить в Impreza пятого поколения и XV. За счет этого автомобиль получился крупнее и легче собрата. Создатели пятой версии Forester черпали вдохновение у прототипа трехлетней давности, впервые показанного на международном мотор-шоу в Токио. В длину машина вышла в 4625 мм, прибавив 15мм, ширина равна 1815 мм (+20мм). Клиренс новинки составляет 220 мм.

Будущие владельцы оценят информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Появилась улучшенная навигация, функционирующая на базе ПО от TomTom. Для обеспечения безопасности при эксплуатации автомобиль укомплектовали адаптивным круиз-контролем, опциями экстренного торможения, изучения слепых зон и удержания в полосе движения. Также появилась полезная функция оценки усталости водителя.

Напомним, что в автосалонах нашей страны ровно год назад стартовали продажи обновленной модификации Forester предыдущего поколения. В ценниках указывалась сумма от 1 699 000 рублей. Пятая версия этой иномарки будет доступна в автосалонах дилеров в ближайшее время. Стоимость новинки пока не рассекретили.