Ещё
Как развивался Maybach
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как развивался Maybach 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Maybach — марка корпорации Daimler, которая владеет также Mercedes-Benz, Mitsubishi и многими другими автомобилестроительными компаниями.
Отличительной чертой марки Maybach является высочайшее качество и представительские автомобили класса люкс. Марку создал один из наиболее талантливых инженеров своего времени — Вильгельм Майбах.
Первой машиной, которую он сделал для своего собственного бренда, была W-3 с шестицелиндровым двигателем на 5.7 литров.
W3 была выпущена в серийное производство в 1921 году, а через пять лет, в 1926, Вильгельм собрал W5, которая была способна развивать до 121 километров в час. По тем временам такая скорость была неслыханной.
В 1929 году Вильгельм неожиданно заболел и скончался спустя некоторое время. Его бренд перешел в руки к сыну, Карлу Майбаху. К 30-му году он представил один из первых в истории суперкаров — Цеппелин, что в переводе с английского значит «Дирижабль». Эта машина класса люкс имела двигатель V12 на 200 лошадиных сил целых 90 лет назад.
Через восемь лет Цеппелин получил семиступенчатую трансмиссию вместо пятиступенчатой, и стоил целое состояние. Во время Второй Мировой войны концерн Майбахов производил двигатели и запчасти для танков. Потом Карл оказался в плену у французов, и только спустя долгое время смог вернуться к работе над моторами.
Вскоре после этого, в 1961, Daimler приобрели компанию. В 1997 показали концепты будущего сногсшибательного лимузина Maybach, а в 2002 выпустили его в серийное производство.
Car.ru: последние новости
Названы автомобили, которые стали полным разочарованием для водителей УАЗ разрабатывает новый гибридный внедорожник Как диски влияют на разгон автомобиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль
Цены на бензин могут снизить
Дилеры получили Lada Xray Cross
Запашный попал в серьезную аварию8
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение