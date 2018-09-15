Как развивался Maybach

Отличительной чертой марки Maybach является высочайшее качество и представительские автомобили класса люкс. Марку создал один из наиболее талантливых инженеров своего времени — Вильгельм Майбах.

Первой машиной, которую он сделал для своего собственного бренда, была W-3 с шестицелиндровым двигателем на 5.7 литров.

W3 была выпущена в серийное производство в 1921 году, а через пять лет, в 1926, Вильгельм собрал W5, которая была способна развивать до 121 километров в час. По тем временам такая скорость была неслыханной.

В 1929 году Вильгельм неожиданно заболел и скончался спустя некоторое время. Его бренд перешел в руки к сыну, Карлу Майбаху. К 30-му году он представил один из первых в истории суперкаров — Цеппелин, что в переводе с английского значит «Дирижабль». Эта машина класса люкс имела двигатель V12 на 200 лошадиных сил целых 90 лет назад.

Через восемь лет Цеппелин получил семиступенчатую трансмиссию вместо пятиступенчатой, и стоил целое состояние. Во время Второй Мировой войны концерн Майбахов производил двигатели и запчасти для танков. Потом Карл оказался в плену у французов, и только спустя долгое время смог вернуться к работе над моторами.

Вскоре после этого, в 1961, Daimler приобрели компанию. В 1997 показали концепты будущего сногсшибательного лимузина Maybach, а в 2002 выпустили его в серийное производство.