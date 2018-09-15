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Новый кроссовер лада 4х4 Визион: фото, технические характеристики
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Новый кроссовер лада 4х4 Визион: фото, технические характеристики 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
На Московском автосалоне ММАС 2018 был представлен концепт-кар Lada 4×4 Vision, который призван открыть новую страницу в истории внедорожников линейки Лада. Ниже мы расскажем, что удалось узнать про ожидаемую новинку.
Над дизайном нового внедорожника работал Стив Марттин руководитель дизайнерского отдела АВТОВАЗа.
Машина получила узнаваемые х-формы современного стиля линейки отечественных моделей Лада, с которыми перекликаются читаемые черты той старой «Нивы», которая уже сорок лет не перестает оставаться востребованной.
Внутри салона концепта расположены индивидуальные кресла переднего и заднего ряда, цифровая панель приборов, большой монитор мультимедиа системы, климатический контроль, а также спортивный руль.
Силовая часть новинки держится в строжайшей тайне. Длина кузова предположительно составит 4,2 метра. Новая Lada 4×4 получит подключаемый полный привод по аналогии с линейкой «Дастеров».
Ожидается, что автоновинка, которая возможно получит название Lada «Нива» выйдет в свет в 2021 году.
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