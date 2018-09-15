Новый кроссовер лада 4х4 Визион: фото, технические характеристики

На Московском автосалоне ММАС 2018 был представлен концепт-кар Lada 4×4 Vision, который призван открыть новую страницу в истории внедорожников линейки Лада. Ниже мы расскажем, что удалось узнать про ожидаемую новинку.

Над дизайном нового внедорожника работал Стив Марттин руководитель дизайнерского отдела АВТОВАЗа

Машина получила узнаваемые х-формы современного стиля линейки отечественных моделей Лада, с которыми перекликаются читаемые черты той старой «Нивы», которая уже сорок лет не перестает оставаться востребованной.

Внутри салона концепта расположены индивидуальные кресла переднего и заднего ряда, цифровая панель приборов, большой монитор мультимедиа системы, климатический контроль, а также спортивный руль.

Силовая часть новинки держится в строжайшей тайне. Длина кузова предположительно составит 4,2 метра. Новая Lada 4×4 получит подключаемый полный привод по аналогии с линейкой «Дастеров».

Ожидается, что автоновинка, которая возможно получит название Lada «Нива» выйдет в свет в 2021 году.