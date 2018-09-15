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Toyota в августе увеличила продажи в России на 23%
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Toyota в августе увеличила продажи в России на 23% 

Автостат 28 минут назад
Фото: Автостат
Российские дилеры Toyota в августе реализовали 9748 автомобилей, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,6% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Toyota на российском рынке выросли на 11% и составили 66579 машин.
Бестселлером Toyota в августе стал кроссовер RAV4, который нашел 3019 покупателей, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи выросли на 5% и составили 2498 экземпляров. Напомним, с апреля российские дилеры Toyota начали продажи нового поколения Camry.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Toyota начали продажи новой версии пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive. Стоимость новинки составляет от 2 млн 699 тыс. рублей.
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