В Тольятти продают автомобильные раритеты по цене от 55 тысяч рублей

Ниже представлен рейтинг уникальных автомобилей, предложенных на порталах Авито.ру, Авто.ру, Дром.ру, Каробка.ру в Тольятти и ближайшей округе.

Номер десять в рейтинге Cadillac BLS 2007 г.в. Черный кузов, пробег 170000 км, ориентировочная стоимость 380000 рублей. Хозяин утверждает, что машина не требует дополнительных вложений.

На девятом месте — Saturn VUE I. Этот внедорожник продается за 199000 рублей. Автомобиль «намотал» 138000 км. Силовой агрегат — 2,2-литровый мотор на 143 л.с.

Восьмое место у Daihatsu Hijet 2014 г.в. Цвет кузова белый. Пробег по Японии 73000 км. Мотор 0,7 литра на 53 л.с. Цена вопроса — 425000 рублей.

Lincoln Town Car начала 90-х расположился на седьмом месте. Силовой агрегат автомобиля представлен пятилитровым мотором на 160 л.с. Пробег — 252000 км. Хозяин просит 172000 рублей.

В шестой строке — лимузин Хаммер H2 2005 г.в. белоснежного цвета. Такие возят молодоженов. Мотор шестилитровый на 325 л.с. Вместимость салона 19 человек. Цена — 1600000 рублей.

На пятом месте — Buick Century V. Год выпуска — 1983, машина на ходу и в приличном состоянии. Стоимость — 450000 рублей.

Номер четыре — Hanomag Sturm. Это довоенный автомобиль с 1,9-литровым мотором на 35 л.с. Продается за 380000 рублей.

Третье место у Rambler Classic 1964 г.в. За такое авто просят 670000 рублей.

Второе место у Wanderer W21 1935 г.в. Машина отреставрирована и находится в полном рабочем состоянии. Цена раритета — 1500000 рублей.

Первый в списке — ЗАЗ-968 ярко-зеленого цвета. Из родного оснащения осталось очень мало. Машина в прекрасном состоянии. Хозяин просит 55000 рублей и согласен на обмен.