Назван самый популярный у россиян автомобиль С-сегмента за август 

Всего за август в России было реализовано 17,72 тыс. машин сегмента С.
Самым популярным автомобилем С-сегмента, проданным в августе в России, оказалась отечественная Lada Vesta. Ее в прошлом месяце приобрели 7798 россиян. Соответствующие данные опубликовала компания «Автостат инфо» на своем официальном сайте.
Всего за август было реализовано 17,72 тыс. машин сегмента С. Второй по продаваемости в прошлом месяце оказалась чешская Skoda Octavia — 1809 проданных авто. А замкнула тройку лидеров Kia Ceed — 1371 реализованных машин.
В рейтинг также попали Nissan Almera (1308) и Ford Focus (1169.), Kia Cerato (1011), Toyota Corolla (615), Lada Priora (610), Hyundai Elantra (473) и Volkswagen Jetta (378).