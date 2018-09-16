Назван топ-10 самых популярных в России автомобилей С-класса

МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. LADA Vesta возглавила топ автомобилей C-класса, говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Всего за последний месяц лета в стране было продано 17,7 тысячи машин С-класса против 18,1 тысячи за аналогичный период 2017 года.