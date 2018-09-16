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Назван топ-10 самых популярных в России автомобилей С-класса
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Назван топ-10 самых популярных в России автомобилей С-класса 

Прайм + ещё 7 1 час назад
Фото: Car.ru
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. LADA Vesta возглавила топ автомобилей C-класса, говорится в исследовании «Автостат Инфо».
Всего за последний месяц лета в стране было продано 17,7 тысячи машин С-класса против 18,1 тысячи за аналогичный период 2017 года.
Продажи «золотого» призера списка за август увеличились на 15,8%, составив 7978 штук. Второе место — у Skoda Octavia, было продано 1809 машин (-8,2%). Третье место досталось корейской KIA Ceed — 1371 автомобиль (+26,5%).
Nissan Almera занял четвертое место (1308 штук, —19%), а замыкает топ-5 Ford Focus (1169 штук, +2%).
Далее следуют KIA Cerato (1011 штук, +14%), Toyota Corolla (615 штук, +28%), LADA 2170 Priora (610 штук, —53,6%), Hyundai Elantra (473 штук, +32%) и Volkswagen Jetta (378 штук, —38%).
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