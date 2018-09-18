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Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках
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Названы самые популярные автомобили в городах-миллионниках 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta лидируют по продажам в 12 российских городах с населением больше миллиона человек.
За восемь месяцев текущего года в России было куплено 1,14 миллиона новых автомобилей. Лидерами продаж за период с января по август в городах-миллионниках стали KIA Rio, LADA Vesta и LADA Granta.
Корейский седан KIA Rio стал самым востребованным в семи российских городах: Москве, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе.
Российский седан LADA Vesta стал лидером продаж в Самаре, Красноярске, Воронеже, а LADA Granta — в Волгограде и Перми.
По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ» Санкт-Петербург стал единственным крупным городом нашей страны, где рейтинг возглавляет Седан Volkswagen Polo.
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