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В С-сегменте на первом месте LADA Vesta
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В С-сегменте на первом месте LADA Vesta 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
В С-сегменте на первом месте LADA Vesta Продажи машин С-сегмента в августе 2018 года составили 17 720 ед., — так сообщают в «Автостат Инфо». Исследование динамики продаж в сегменте показывает, что объем реализации сократился здесь на 2,3% в сравнении с результатом за август прошлого года — 18 140 ед.
Августовский рейтинг самых востребованных автомобилей С-сегмента, по версии «Автостат Инфо», как и прежде, возглавляет LADA Vesta. В прошлом месяце эта модель укрепила свое лидерство, ее продажи выросли на 15,8% и составили 7978 ед. На втором месте в сегменте пока еще держится Skoda Octavia, хотя спрос на нее сократился на 8,2% в отчетный месяц, а продажи снизились до 1809 ед. Зато KIA Ceed, которая стала третьей в этом списке, показала рост на 26,5% и разошлась на рынке РФ в количестве 1371 ед. Четвертое место в С-сегменте по продажам в августе 2018 года у Nissan Almera (1308 ед., -19%), а пятое — у Ford Focus (1169 ед., +2%).
Августовский топ-10 сегмента С составили также KIA Cerato (1011 ед., +14%), Toyota Corolla (615 авто, +28%), LADA 2170 Priora (610 машин, -53,6%), а также Hyundai Elantra (473 ед., +32%) и Volkswagen Jetta (378 ед., -38%).
С января по август 2018 года включительно в России, как отмечают было реализовано 139 724 легковых авто С-сегмента, что на 12% больше продаж за прошлый год.
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