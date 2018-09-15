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Honda Civic Type R показала себя на гонках в Шотландии
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Honda Civic Type R показала себя на гонках в Шотландии 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Видеоролик о заезде Honda Civic Type R на европейском континенте уже размещен в сети.
В перегонах также приняли участие Honda Civic Sport, а также Type R в модификации BTCC, что в переводе означает British Touring Car Championship. Длина дистанции составила чуть больше двух километров.
Аутсайдером в этом состязании стала модификация Sport. Этот автомобиль имеет двигатель на полтора литра и мощность в 180 лошадиных сил.
Type R на данный момент является самой дорогой машиной в линейке Civic. На машине установлен мотор с турбонаддувом на 2 литра в двух вариантах.
Мощность агрегата для европейских стран составляет 316 лошадиных сил. Для США приготовлена комплектация в 306 «лошадей».
Наконец, версия BTCC имеет в своем распоряжении мотор на 350 л.с. с автоматической коробкой передач на 6 ступеней. Масса автомобилей с машиной составляет 1280 килограмм.
По итогам заезда гоночный BTCC преодолел трассу менее чем за 1 минуту (55 целых и 65 сотых секунды). Стандартный Type R отстал на 5 секунд, а Civic Sport на 10.
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