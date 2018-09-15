Авторынок Германии в августе установил новый рекорд

Авторынок Германии в августе увеличился на 24,7% и составил 316405 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это рекордный показатель продаж за август, впервые в этом месяце превысивший отметку в 300 тысяч проданных автомобилей, а динамика роста стала лучшей за последние 9 лет, со времен действия утилизационных бонусов.

Спрос подстегнуло предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе . По итогам восьми месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 6,4% до 2 млн 473 тыс. 284 единиц.