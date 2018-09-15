Седан, хетчбэк или кроссовер: что выйдет удобнее, практичнее и бюджетнее?

Выбирая автомобиль, мы не всегда задумываемся о том, сколько будет стоить каждый километр пути. Но опираться исключительно на чувство прекрасного и впечатление от тест-драйва не всегда рационально: машина может обойтись гораздо дороже, чем казалось в салоне. Чтобы выяснить, каким авто владеть в 2018 году выгоднее, мы воспользовались статистикой купленных в 2017 году в РФ новых автомобилей с определенными типами кузова: седан, хетчбэк и кроссовер.

Были выбраны наиболее популярные машины (кроме, пожалуй, Toyota RAW4 из-за высокой цены). В качестве потенциального владельца рассматривался человек 30+ со стажем вождения более трех лет без длинной истории штрафов и нарушений. Налоги, бензин, цены на ТО приведены средние по Москве (в другом городе что-то может оказаться чуть дороже или дешевле).

В расчете есть и условные цифры, например, утрата товарной стоимости автомобиля. Она взята из опыта общения с автолюбителями. В эту цифру вложена величина, которая отражает неприятный процесс удешевления автомобиля, начинающийся сразу после его выезда за ворота автосалона. Для ОСАГО цифра рассчитана, исходя из параметров автомобиля и характеристик водителя. Для КАСКО взята средняя по рынку цена (8% от стоимости авто).

При подсчете не учитывались такие расходы, как штрафы, стоимость парковки, аренда гаража, мелкий ремонт, не вошла стоимость музыки (для совсем недорогих комплектаций) и сигнализации. Если есть маленькие дети, то в пункт расходов придется включить автокресла. Не стоит забывать и о зимней резине, которую, скорее всего, захочется купить хорошую: сразу на дисках (стильных, литых, с датчиком давления). К сожалению, это желание также отразится на финальной стоимости автомобиля.

Таблица сравнения

Самым экономичным оказался седан Lada Granta Standard, с передним приводом, бензин, 1,6 л, 87 л/с, 5МТ. Стоимость владения им составит около 125 000 руб. Хетчбэк ( Lada XRAY Optima, с передним приводом, бензин, 1,6 л, 106 л/с, 5МТ) обойдется около 173 000 руб. Кроссовер с передним приводом ( Renault Duster Authentique, SUV, бензин, 1,6 л, 114 л/с, 5МТ) будет стоить владельцу около 184 000 руб. в год. А с полным приводом наиболее выгоден Renault Duster Authentique, SUV, бензин, 1,6 л, 114 л/с, 5МТ, он обойдется примерно в 209 000 руб.

Внимание!

Если не получится проехать 20 000 километров за год, то это поднимет цену за 1 километр.

Мощный двигатель провоцирует динамичную езду, что влечет к увеличению расхода топлива.

Полный привод всегда съест свои дополнительно 0,5 л на сотню минимум.

Чем мощнее и дороже автомобиль, тем выше стоимость страховки.

Зимой и летом расход выше: летом — кондиционер, зимой — прогрев.

Дизель намного экономичнее, но очень дорог в обслуживании при неидеальном топливе.

Мнение эксперта

— При покупке нового автомобиля одним из главных критериев всегда является изначальная цена и последующая стоимость эксплуатации. Всегда важно понимать, для чего покупается автомобиль. Если эксплуатировать кроссовер исключительно в городе, то плюсов полного привода и высокого клиренса вы не заметите, а дополнительные расходы на топливо и обслуживание почувствуете. Не говоря уже о более высокой стоимости самого автомобиля. Но выбирать самый бюджетный вариант тоже не всегда правильно. За меньшие деньги вы получаете примитивный и технически устаревший автомобиль со слабым уровнем безопасности, отсутствием электронных систем помощи водителю. Пример: Lada Granta и Kia Rio, автомобили схожих размеров, но Kia конструктивно современнее и безопаснее. Поэтому рекомендую выбирать автомобиль исходя из его характеристик и соответствию вашим потребностям, а таблица со стоимостью владения подскажет, как распланировать свою бюджет.

Денис Митин, менеджер отдела продаж новых автомобилей

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