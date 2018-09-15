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Российский житель создал уникальный внедорожник
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Российский житель создал уникальный внедорожник 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Умелец из Архангельска собрал шестиколесный экземпляр, который получил название Каракат.
Кузов автомобиля — это знакомая с советских времен мотоколяска СМЗ С-3Д. Такой транспорт раньше предоставлялся государством в распоряжение инвалидов.
Остальные узлы конструктор позаимствовал у другого транспорта. Мосты и раздаточная коробка взяты из Lada 4 x 4. Гидроусилитель достался от «Волги».
Мотор и трансмиссия раньше стояли на представителе Opel. Ну а колеса предоставил трактор. Правда, чтобы снизить их вес изобретателю пришлось пожертвовать одним слоем резины на покрышках.
Созданное чудо техники идеально подходит для движения по болотам. Правда, об экономии горючего мечтать не стоит. При некоторых режимах расход топлива может доходить до полусотни литров на 100 километров пройденного расстояния.
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