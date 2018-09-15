Toyota представила новую Supra

Toyota говорят, что новая Supra предназначена, прежде всего, для участия в состязаниях.

Поэтому не исключено, что представителя японской корпорации вскоре можно будет увидеть на этапах Nascar. Помимо этого, Supra имеет намерение попробовать себя в трековых заездах. Для этого, конструкцию несколько изменят.

Так, два указанных автомобиля объединяет одна платформа. Кроме того, под капотом стоит трехлитровый шестицилиндровый двигатель от BMW на три литра. Работать он будет при поддержке АКПП на 8 ступеней.