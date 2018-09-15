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Lada Vesta получит бесступенчатый вариатор в 2019 году
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Lada Vesta получит бесступенчатый вариатор в 2019 году 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Редакция Daily-Motor.Ru уже рассказывала о том, что новые модели «АвтоВАЗа» — Lada Vesta и Lada XRay в скором времени должны обзавестись дополнительным вариантом автоматической трансмиссии, которая добавится к текущему АМТ (робот). Речь идет о бесступенчатой коробке передач (вариатор) японской фирмы Jatco с индексом JF015E. По предварительным данным, первой эту трансмиссию получит именно «Веста». Произойдет это уже в следующем году.
Сейчас же «вазовцы» активно тестируют на стендах своего завода новый мотор для Vesta, который будет работать в паре с этим клиноременным вариатором. Им окажется 1,6-литровый двигатель Nissan HR16, выдающий 114 лошадиных сил. Сборка этого мотора осуществляется на заводе в Тольятти. В аналогичной связке данный комплект (мотор HR16+вариатор) устанавливается в седан Renault Logan, продающийся на российском рынке.
Напомним, что на сегодняшний день в оснащение Lada Vesta входит механическая коробка передач и автоматизированная трансмиссия АМТ собственной разработки «АвтоВАЗа». Решение о расширении вариантов автоматический коробок для модельного ряда компании связывают с множеством нареканий со стороны владельцев машин в отношении «вазовского» робота.
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