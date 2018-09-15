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Каким был первый внедорожник от Porsche
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Каким был первый внедорожник от Porsche 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Не все автолюбители знают, что первому внедорожнику от Porsche больше шести десятков лет.
Это была машина с названием 597 Jagdwagen. В Porsche сконструировали данный внедорожник по заказу немецких вооруженных сил.
Машина была достаточно легкая и весила 870 килограмм. Jagdwagen получил мотор в 50 лошадиных сил от Porsche 365, что позволяло разгоняться транспорту до 100 километров в час.
На внедорожнике была трансмиссия в виде коробки передач на 4 ступени. При этом конструкция позволяла переходить с переднего на полный привод и наоборот.
Создатели позаботились не только о сухопутном передвижении автомобиля, но и о преодолении ним водных препятствий. Поэтому 597 Jagdwagen получил некоторые элементы амфибии.
Всего был выпущен 71 автомобиль и полсотни машин можно отыскать даже сейчас. Кстати, одна из них была выставлена на аукцион и ушла с молотка почти за 230 тысяч долларов.
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