Каким был первый внедорожник от Porsche

Не все автолюбители знают, что первому внедорожнику от Porsche больше шести десятков лет.

Это была машина с названием 597 Jagdwagen. В Porsche сконструировали данный внедорожник по заказу немецких вооруженных сил.

Машина была достаточно легкая и весила 870 килограмм. Jagdwagen получил мотор в 50 лошадиных сил от Porsche 365, что позволяло разгоняться транспорту до 100 километров в час.

На внедорожнике была трансмиссия в виде коробки передач на 4 ступени. При этом конструкция позволяла переходить с переднего на полный привод и наоборот.

Создатели позаботились не только о сухопутном передвижении автомобиля, но и о преодолении ним водных препятствий. Поэтому 597 Jagdwagen получил некоторые элементы амфибии.

Всего был выпущен 71 автомобиль и полсотни машин можно отыскать даже сейчас. Кстати, одна из них была выставлена на аукцион и ушла с молотка почти за 230 тысяч долларов.