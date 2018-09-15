Ещё
Эксперты назвали «пятерку» лучших кроссоверов для кругосветного путешествия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали «пятерку» лучших кроссоверов для кругосветного путешествия 

PNZdrive + ещё 1 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Российские эксперты в лице редакции автомобильного портала speedme.ru составили рейтинг лучших внедорожников от мировых производителей, которые станут настоящими помощниками для любителей кругосветных путешествий. Такие машины с легкостью могут преодолевать засыпанные снегом и песком местности, а также бездорожье в дождь.
Из доступных на российском рынке машин, которые подойдут для долгого многокилометрового путешествия, прекрасным претендентом на победу оказался внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Кроме дерзкого внешнего вида, эта иномарка славится высоким уровнем проходимостьи по любым местностям, просторным салоном, мощной силовой установкой. Японский концерн не забыл укомплектовать свою модель множеством ассистентов водителю, которые помогут максимально обезопасить людей в длительном путешествии. Стоимость этого внедорожника стартует от 3,8 млн рублей.
За ним пытается преуспеть Land Rover Freelander 2, который напичкан рядом внедорожных функций. Представители английского бренда смогли спроектировать сбалансированное транспортное средство, соответствующее характеристике о том, что бренд реализует компакткросс премиального класса, и при этом смог сохранить внедорожный имидж концерна. Этот внедорожник с дизельным агрегатом можно считать одной из самых морозоустойчивых моделей на отечественном рынке.
Почетную «бронзу» заслужила новая версия немецкого Volkswagen Touareg, обладающая полноприводной системой динамического перераспределения крутящего момента. В темное время суток как нельзя кстати придутся светодиодные фары, камеры и сенсоры для лучшего обзора обстановки на дороге. За счет экономичного дизельного двигателя с рабочим объемом на три литра, любое длительное перемещение пройдет значительно быстрее благодаря меньшему числу остановок на автозаправках.
За пределами тройки лидеров оказался флагман немецкого бренда — кроссовер Audi Q7. Он укомплектован множеством электроассистенов и современными технологиями. Особенно эту модель хвалят поклонники бренда Audi.
Пятерку лучших иномарок для длительных путешествий закрывает BMW X5. Этот кроссвен хоть и не может похвалится сверх крутыми внедорожными характеристиками, но способен угодить автовладельцам при эксплуатации в длительном путешествии в любую точку нашей планеты. Просторный салон позволит туристам увезти с собой все нужные вещи и еще с комфортом провести ночь в машине на трассе.
PNZdrive: последние новости
В России иномарки от Toyota взлетели в цене до 148 тыс. рублей Subaru рассекретила пятую генерацию кроссвена Forester для авторынка России Отечественный авторынок завоевал «бронзу» среди других конкурентов в Европе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге8
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
Идеальную дорогу решили отремонтировать на 44 млн5
В Москве представили Lada Largus за 1 млн рублей
Дилеры получили Lada Xray Cross4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение