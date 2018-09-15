Эксперты назвали «пятерку» лучших кроссоверов для кругосветного путешествия

Российские эксперты в лице редакции автомобильного портала speedme.ru составили рейтинг лучших внедорожников от мировых производителей, которые станут настоящими помощниками для любителей кругосветных путешествий. Такие машины с легкостью могут преодолевать засыпанные снегом и песком местности, а также бездорожье в дождь.

Из доступных на российском рынке машин, которые подойдут для долгого многокилометрового путешествия, прекрасным претендентом на победу оказался внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Кроме дерзкого внешнего вида, эта иномарка славится высоким уровнем проходимостьи по любым местностям, просторным салоном, мощной силовой установкой. Японский концерн не забыл укомплектовать свою модель множеством ассистентов водителю, которые помогут максимально обезопасить людей в длительном путешествии. Стоимость этого внедорожника стартует от 3,8 млн рублей.

За ним пытается преуспеть Land Rover Freelander 2, который напичкан рядом внедорожных функций. Представители английского бренда смогли спроектировать сбалансированное транспортное средство, соответствующее характеристике о том, что бренд реализует компакткросс премиального класса, и при этом смог сохранить внедорожный имидж концерна. Этот внедорожник с дизельным агрегатом можно считать одной из самых морозоустойчивых моделей на отечественном рынке.

Почетную «бронзу» заслужила новая версия немецкого Volkswagen Touareg , обладающая полноприводной системой динамического перераспределения крутящего момента. В темное время суток как нельзя кстати придутся светодиодные фары, камеры и сенсоры для лучшего обзора обстановки на дороге. За счет экономичного дизельного двигателя с рабочим объемом на три литра, любое длительное перемещение пройдет значительно быстрее благодаря меньшему числу остановок на автозаправках.

За пределами тройки лидеров оказался флагман немецкого бренда — кроссовер Audi Q7. Он укомплектован множеством электроассистенов и современными технологиями. Особенно эту модель хвалят поклонники бренда Audi.