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Nissan оснастил кроссовер Qashqai обновленным дизельным мотором
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Nissan оснастил кроссовер Qashqai обновленным дизельным мотором 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Nissan выпустил новую версию кроссовера Qashqai, своего бестселлера в Европе, оснастив модель более мощным 1,5-литровым дизельным мотором, в котором обновили более 90% компонентов.
Теперь 1,5-литровый dCi производит на 5 лошадиных силы больше мощности (113 л.с.) при таком же крутящем моменте в 260 Нм. Кроме того, он получил новую систему, которая при необходимости может добавить еще 5 лошадиных сил и 25 Нм крутящего момента на протяжении 15 секунд.
Главное — это расход топлива на новом моторе. В зависимости от размера колесных дисков, обновленный дизельный Qashqai потребляет всего 3,8 литра топлива на 100 километров пути, при всего 100 граммах выбросов CO2 на километр пути.
Усовершенствованные составляющие двигателя включают масляный радиатор, масляный фильтр, двойной маховик, топливный насос высокого давления и новую помпу. Кроме того, была добавлена технология селективного каталитического восстановления, которая помогает снизить количество вредных выбросов в атмосферу для соответствия экологическому стандарту Euro 6.
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