VW Group реализовала уже 7,3 миллиона автомобилей и нацелилась на рекордный год

Сделав акцент на электрическую мобильность и новые модели, Volkswagen Group, судя по всему, оправилась от негативных последствий скандала Дизельгейт. За первые восемь месяцев 2018 года группе удалось продать более чем 7,3 миллиона автомобилей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Европа остается крупнейшим рынком VW Group — здесь было реализовано 3,155 миллиона автомобилей, что на 9,9% выше, чем в прошлом году. Показали рост также Азиатско-Тихоокеанский регион (6,8%) и Южная Америка (13,3%). Лишь в Северной Америке отмечен незначительный спад продаж в районе 0,2%. Интересно, что рынок России в процентном соотношении показал второй рост (19,5%) после Бразилии (26%).

Volkswagen Passenger Cars остается самым продаваемым брендом группы. На его долю приходится 4,138 миллиона автомобилей, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 3,9 миллиона единиц. Следом идет бренд Audi сростом в 5,5% до 1,268 миллиона единиц. Повысились продажи Skoda (11,4%) и SEAT (21,9%) до 844 и 384 тысяч автомобилей соответственно. У Porsche зафиксирован рост в 6,8% до 176 тысяч автомобилей.

Выросли также продажи коммерческих автомобилей. VW Group’s Commercial Vehicles реализовала уже 323 тысячи автомобилей (3,9% роста), MAN 69,8 тысяч (+23,1%), Scania — 56 тысяч (+7,6%).

Если VW Group сохранит темпы роста, ей вполне по силам вернуть пальму лидерства в мире, которую компания уступила в прошлом году альянсу Renault-Nissan.