Мультимиллионер Мэнни Кошбин и его коллекция суперкаров

Что можно увидеть, попав в гараж американского бизнесмена иранского происхождения Мэнни Кошби, занимающегося риэлтерской деятельностью и кредитами, приводит в шок от восторга.

Такую коллекцию уникальных суперкаров вряд ли где увидишь. Его коллекция напоминает гараж какого-нибудь арабского шейха. Видеоблогер Shmee 150, посетивший Мэнни Кошби, предоставил нам возможность увидеть мир роскоши и эксклюзива.

Взору открываются такие суперкары как Buggatti Veyron объем 7993 см3, мощностью 1200 л.с., макс. скорость 415 км/ч, разгон до 100 км за 2,5 сек. ;

Koenigsegg Agera RS Rhoenix (уникальный в своем роде) объем 5065 см3, мощностью 1360 л.с., макс. скоростью 447км/ч, разгон до 10км за 2,5 сек. ;

McLaren 650S Can-Am объем 3799 см3, мощностью 650 л.с., макс. скоростью 338 км/ч, разгон до 100 км за 3,2 сек. ;

McLaren P1 карбоновый кузов объем 3799 см3, мощностью 916 л.с., макс. скоростью 350 км/ч, разгон до 100 км за 2,8 сек. ;

Удлиненный Rolls-Royce Phanton объем 6749 см3, мощностью 460 л.с., макс. скоростью 240 км/ч, разгон до 100 км за 6,2 сек. ;

Porshe Carrera GT объем 5733 см3, мощностью 611 л.с., макс. скоростью 334 км/ч, разгон до 100 км за 3,9 сек. ;

Pagani Zonda объем 5987 см3, мощностью 750 л.с., макс. скоростью 355 км/ч, разгон до 100 км за 2,8 сек. ;

Pagani Huayra объем 5980 см3, мощностью 800 л.с., макс. скоростью 370 км/ч, разгон до 100 км за 2,7 сек. ;

Три Mercedes SLR McLaren объем 5439 см3, мощностью 626 л.с., макс. скоростью 334 км/ч, разгон до 100 км за 3,8 сек.