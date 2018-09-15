Cadillac планирует отказаться от дизельных моторов

Однако в Cadillac говорят, что уход от дизелей будет происходить постепенно.

Не исключено, что на политику производителя во многом повлиял масштабный скандал с Volkswagen в 2015 году. Напомним, что тогда компанию обвинили в установке на автомобилях программного обеспечения, которое занижало данные по выбросам от дизельных моторов.

В Европе спрос на автомобили с подобным типом агрегатов продолжает снижаться. Все большее число покупателей отдает предпочтение бензиновым установкам, электродвигателям или гибридным вариантам.

В то же время, инженеры Cadillac работают над дизелями с конструкцией в 4 и 6 цилиндров. Эти двигатели могут быть установлены на автомобилях, которые компания планирует привезти на рынок Европы.

Ведь ниша по автомобилям с таким типом моторов еще достаточно свободна. Поэтому у Cadillac есть неплохие шансы занять на нем прочно свое место.