Ещё
Cadillac планирует отказаться от дизельных моторов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cadillac планирует отказаться от дизельных моторов 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Однако в Cadillac говорят, что уход от дизелей будет происходить постепенно.
Не исключено, что на политику производителя во многом повлиял масштабный скандал с Volkswagen в 2015 году. Напомним, что тогда компанию обвинили в установке на автомобилях программного обеспечения, которое занижало данные по выбросам от дизельных моторов.
В Европе спрос на автомобили с подобным типом агрегатов продолжает снижаться. Все большее число покупателей отдает предпочтение бензиновым установкам, электродвигателям или гибридным вариантам.
В то же время, инженеры Cadillac работают над дизелями с конструкцией в 4 и 6 цилиндров. Эти двигатели могут быть установлены на автомобилях, которые компания планирует привезти на рынок Европы.
Ведь ниша по автомобилям с таким типом моторов еще достаточно свободна. Поэтому у Cadillac есть неплохие шансы занять на нем прочно свое место.
Car.ru: последние новости
Названы автомобили, которые стали полным разочарованием для водителей Российский житель создал уникальный внедорожник Мультимиллионер Мэнни Кошбин и его коллекция суперкаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идеальную дорогу решили отремонтировать на 44 млн81
Пенсионер на внедорожнике протаранил супермаркет39
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом277
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Продажи автомобилей Toyota в РФ выросли
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение