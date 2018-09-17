Mercedes-AMG готовится к выпуску нового четырехдверного купе AMG GT

На днях стало известно, что на заводе Mercedes в Зиндельфиндене запускается серийное производство 4-дверного купе Mercedes-AMG GT.

Напомним, что прототип этой модели в спортивной версии был презентован в марте в Женеве. Mercedes-AMG GT это уж третья модель, которая полностью была разработана спортивным подразделением немецкого бренда. Купе встанет в один ряд в модельном ряду с SLS AMG и GT, но будет первым, кто получил четыре двери.

Представители подразделения Daimler AG рады, что модель Mercedes-AMG GT в которой были применены инновационные разработки компании, продолжает пользоваться успехом у клиентов.

Новый четырехдверный купе AMG GT, который появится к концу года, будет оснащен двумя двигателями, при этом самая высокая комплектация позволит AMG GT 4-Door Coupe войти в ряды самых мощных авто в истории бренда.

Так под капотом «монстра» GT 63 от Mercedes окажется 585-сильный турбодвигатель V8 с крутящим моментом 800 Нм, зато версии GT 63 S это уже будет 639-сильная модификация с 900 Нм крутящего момента.

«Младший» двигатель представлен 3,0-литровым агрегатом на 435 «лошадей», а пару к нему приставлен электромотор, добавляющий ему еще 22 лошадиных силы.

Цены на спорткар пока не объявлены, но зато известно, что купе появится и в России.