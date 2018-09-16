Ещё
В Польше создали реплику лицензионной «Победы» на базе Ford Mustang GT
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Польше создали реплику лицензионной «Победы» на базе Ford Mustang GT 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
KHM Motor Poland польская компания основана пять лет назад для реинкарнации отечественных марок.
Пожалуй, самой яркой моделью стала FSO Warszawa M20, не менее известна под названием Warszawa 200. Характеристики этой машины вам покажутся даже родными, ведь лицензионная копия из СССР — ГАЗ-М20 «Победа».
«Победа» являлась точкой отсчёта в автомобильном производстве Польши для масс в середине прошлого века. Именно KHM принялась за Warszawa, ссылаясь на Ford Mustang GT 2016 года, создав уникальный и актуальный кузов. Всё, что получилось в итоге, наименовали Warszawa M20 GT.
Предприятие подчеркивает, что образ M20 GT «новейший и модный», и утверждает, что важнейшим аспектом созданного было донести атмосферу оригинала тех лет, не забывая, что уже 21 век.
Дизайн заднего фонарного освещения взят у изящного Mercedes-AMG GT. Верно подмечено, что часть конструкции взято у Chevrolet Camaro.
Если внешне у кого-то могут появиться вопросы, то салон снимает их все. А мощность автомобиля в разы превосходит своего предшественника, равняясь 420 лошадиным силам.
Car.ru: последние новости
Названы автомобили, которые стали полным разочарованием для водителей Как развивался Maybach Мультимиллионер Мэнни Кошбин и его коллекция суперкаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийственный «заезд» Infiniti попал на видео
Идеальную дорогу решили отремонтировать на 44 млн89
Пенсионер на внедорожнике протаранил супермаркет
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
На дорогах Москвы заработал лже-патруль4
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение