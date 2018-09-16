В Польше создали реплику лицензионной «Победы» на базе Ford Mustang GT

KHM Motor Poland польская компания основана пять лет назад для реинкарнации отечественных марок.

Пожалуй, самой яркой моделью стала FSO Warszawa M20, не менее известна под названием Warszawa 200. Характеристики этой машины вам покажутся даже родными, ведь лицензионная копия из СССР — ГАЗ-М20 «Победа».

«Победа» являлась точкой отсчёта в автомобильном производстве Польши для масс в середине прошлого века. Именно KHM принялась за Warszawa, ссылаясь на Ford Mustang GT 2016 года, создав уникальный и актуальный кузов. Всё, что получилось в итоге, наименовали Warszawa M20 GT.

Предприятие подчеркивает, что образ M20 GT «новейший и модный», и утверждает, что важнейшим аспектом созданного было донести атмосферу оригинала тех лет, не забывая, что уже 21 век.

Дизайн заднего фонарного освещения взят у изящного Mercedes-AMG GT. Верно подмечено, что часть конструкции взято у Chevrolet Camaro.

Если внешне у кого-то могут появиться вопросы, то салон снимает их все. А мощность автомобиля в разы превосходит своего предшественника, равняясь 420 лошадиным силам.