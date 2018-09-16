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Дизельный Nissan Patrol GM Duramax V8 выбрасывает дыма не меньше чем старый трактор
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Дизельный Nissan Patrol GM Duramax V8 выбрасывает дыма не меньше чем старый трактор 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Дизельные двигатели во много уступают моторам, работающим на бензине, однако, дизельные авто ценятся за крутящий момент.
А еще, некоторые автолюбители, вносят в авто доработки, после которых машины начинают выбрасывать столбы черного дыма. Данное увлечение в США носит название «ROLLINGCOAL». Оно собирает не мало людей с переделанными автомобилями.
К таким доработанным машинам можно отнести Ниссан Патруль, оснащенный дизельным мотором GMDuramaxCV8. Двигатель снабжен турбонаддувом, который выдает давление в 6.9 бара. Машина прошла доработку в Австралии. Внешне двигатель выглядит безупречно. Да и звучит он неплохо.
Удивительно, что такой автомобиль был создан именно в Австралии. Обычно, подобные машины делают в Ближневосточных странах.
Мотор способен выбрасывать столбы черного дыма. Выхлопная труба, для отвода дыма, была размещена под левым передним колесом. При езде машина оставляет за собой шлейф густого дыма. Столько же дыма может оставить только паровоз. Любители подымить наверняка оценят авто.
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