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Bureko 6х6 — новый внедорожник из ЧехииBureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
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Bureko 6х6 — новый внедорожник из ЧехииBureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Чешская компания представила на суд общественности полноприводный шестиколесный автомобиль Bureko.
В качестве базы использован пикап Шевроле Силверадо, предпоследнего поколения. Bureko 6х6 — это не просто удлиненный вариант базового автомобиля. Это — новый внедорожник с задней осью тандемного типа.
Набор накладок полностью изменил экстерьер детища американского автопрома. Отсек для перевозки грузов, внутренняя часть колесных арок, ящики для инвентаря и пороги покрыты специальным покрытием.
Базовая версия нового внедорожника комплектуется стандартным двигателем объемом 6.2 литра, выдающим 420 л.с. Такой же мотор ставят на Шевроле Силверадо. На выбор клиентам представлены еще 6 вариантов двигателей, выдающих мощность от 600 до 1200 л.с.
На все комплектации авто устанавливают автоматическую коробку передач. Полный привод подается на все колеса. Имеется стандартная для всех внедорожников блокировка дифференциала. Автомобили обуваются в резину внедорожного типа на дисках в 20 дюймов.
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