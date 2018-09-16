Автоателье SR66 Design превратило купе Audi S5 в гоночный болид

Польское автомобильное ателье сделало полный рестайлинг Audi S5 Coupe, которое привело машину в шикарный и спортивный вид.

Был обновлен почти весь обвес, включая диффузор, решетку радиатора, бампер спереди, фартук и колесные арки. Кроме того, у машины обновился спойлер и покрытие обвеса.

Теперь автомобиль покрыт слоем виниловой пленки, которая отдает тот самый запоминающийся блеск спортивных автомобилей. На выхлопную систему был установлен комплекс модификаций Armytrix, обеспечивающий знаменитое резкое звучание спорткаров, а подвеска была дополнена пневматической системой для спортивных автомобилей.

Финальными штрихами стали новые диски, кованные двадцатидюймовые Turismo, которые поначалу не умещались в колесные арки, из-за чего пришлось внести правки и доработки в архитектуру обвеса кузова.

Пока что автоателье не трогало начинку машины, хотя и придало ему совершенно новый внешний вид. Самым важным моментом является то, что из-за близости Польши к СНГ и не самым большим отличиям в экономике, услуги SR66 Design доступны для автовладельцев России, Беларуси и Украины.