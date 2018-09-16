Во французском сарае нашли винтажный болид из двух кабин Citroen

Во Франции отыскали необычный автомобиль Derest-Girardin Special, который был выполнен из двух передних частей Citroen ID19.

Машина была сделана для участия в гонках по принципу «с миру по нитке», но и выглядит, и работает, как отличная заводская модель. Из-за невероятного соотношения массы к мощности, автомобилем было очень сложно управлять, поэтому он пережил огромное количество модификаций.

Неизвестно точно, сколько времени инженеры-гонщики, создававшие автомобиль, вложили в свое творение, но точно известно, что только 400 часов было затрачено на кузов. Почти все детали этой машины были взяты из других авто.

Так, например, для капота и двигателя донором послужил Citroen DS . При этом, двигатель развернут задом наперед, так как он находится в одной из передних частей 19-й модели Citroen ID , из-за чего создатели машины разработали особую систему трансмиссии, гидравлики и привода — коробка передач снята с Citroen HY, а карбюраторы, которых два — с 40-го Solex.

Сейчас этот винтажный автомобиль, созданный гонщиками-инженерами К. Деррестом и Р. Жерардином выставлен на торги. Аналитики предвещают стоимость от 500 тысяч до 1.5 миллионов рублей.