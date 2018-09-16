Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 41%

Свои цифры сообщили дилеры, которые занимаются реализацией сертифицированных подержанных Kia

Продажа автомобилей с пробегом от южнокорейского бренда осуществляется в рамках проекта «KIA Уверен», в котором принимают участие 80 официальных дилеров. В прошлом месяце по программе было куплено 560 автомобилей, что на 40% выше данных августа 2017 года.

Акция «KIA Уверен» выдвигает особые требования к автомобилям. Так, представитель от Kia должен быть не старше четырех лет и иметь за плечами не более 120 километров пробега.

Машина должна попасть в страну легально и первый раз она покупалась у официального дилера. Кроме того, нужно иметь сервисную книжку о прохождении планового технического обслуживания.

Перед перепродажей машина проходит комплексную диагностику. Новый владелец получает возможность пройти тест-драйв, а также получить КАСКО на особых условиях. В течение 2 недель приобретенный автомобиль можно обменять на другой.