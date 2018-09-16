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Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 41%
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Продажи автомобилей KIA с пробегом в августе выросли на 41% 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Car.ru
Свои цифры сообщили дилеры, которые занимаются реализацией сертифицированных подержанных Kia.
Продажа автомобилей с пробегом от южнокорейского бренда осуществляется в рамках проекта «KIA Уверен», в котором принимают участие 80 официальных дилеров. В прошлом месяце по программе было куплено 560 автомобилей, что на 40% выше данных августа 2017 года.
Акция «KIA Уверен» выдвигает особые требования к автомобилям. Так, представитель от Kia должен быть не старше четырех лет и иметь за плечами не более 120 километров пробега.
Машина должна попасть в страну легально и первый раз она покупалась у официального дилера. Кроме того, нужно иметь сервисную книжку о прохождении планового технического обслуживания.
Перед перепродажей машина проходит комплексную диагностику. Новый владелец получает возможность пройти тест-драйв, а также получить КАСКО на особых условиях. В течение 2 недель приобретенный автомобиль можно обменять на другой.
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