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Архангельский умелец смастерил эксклюзивный 6-колесный внедорожник
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Архангельский умелец смастерил эксклюзивный 6-колесный внедорожник 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Отечественный рынок автомобилей не располагает большим числом транспортных средств, имеющих шесть колес. Как правило, это недешевые внедорожники иностранного производства. Умелец из Архангельской области не захотел приобретать такую машину в автосалоне, а решил смастерить собственную версию автомобиля с шестым дополнительным рядом колес.
Эксклюзивный экземпляр, не имеющих аналогов, получил имя «Каракат». Кузовом кустарному автомобилю послужила всем известная со времен Советского Союза мотоколяска СМЗ С-3Д. Аналогичные машины государство выделяло для обслуживания учреждений для людей с ограниченными возможностями по здоровью. В народе они получили грубоватое название «инвалидки».
Остальные комплектующие для сборки шестиколесного внедорожника архангельский мастер взял у нескольких видов других автомобилей. Так, раздаточная коробка и мосты он позаимствовал у отечественной Lada 4 x 4 или по-другому «Нивы». Силовая установка с трансмиссией ранее функционировали на немецкой иномарке бренда Opel, а гидроусилитель достался в наследство от классической «Волги».
Мощные колеса народный умелец приглядел у трактора. Именно они придают эксклюзивному авто брутальный внешний вид и позволяют преодолевать самое суровое бездорожье. Для того, чтобы за снизить их массу, мастеру пришлось распрощаться с верхним слоем резины на покрышках.
Получившийся внедорожник успешно эксплуатируется в болотистой местности Архангельской области. Однако при всех преимуществах в плане проходимости, автомобиль съедает неимоверное количество бензина. При некоторых режимах расход горючего может доходить до пятидесяти литров на сто километров пройденного расстояния.
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