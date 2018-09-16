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Aston Martin DB11 от Trasco стал самым первым бронированным суперкаром в мире
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Aston Martin DB11 от Trasco стал самым первым бронированным суперкаром в мире 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Aston Martin DB11 прошел серию серьезных доработок в автоателье Trasco.
Компания расположена в Бремене и занимается бронированием машин и производством самых безопасных модифицированных авто. Суммарно все модификации безопасности уложились в 150 килограмм, что очень неплохо для солидного комплекта брони.
Комплектация выстраивалась по новой технологии A-Kip, нацеленной на предотвращение похищений, ограблений и угона. Так, купе имеет броню 4 класса, которая способна легко защитить от выстрелов пистолетов разного калибра и очередей большинства винтовок.
Сделано это бронирование из баллистической стали, пуленепробиваемых полимерных стекол и композитных материалов. Из-за того, что автоателье работало над суперкаром, комфорт был тоже принят во внимание, поэтому бронирование не скажется на том, как автомобиль ездит. Это неудивительно, ведь форма DB11 не стала менее аэродинамичной, а полтора центнера стали и полимеров не замедлят двенадцатицилиндровый мотор на 600 лошадиных сил, находящийся под капотом у британского купе.
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