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BMW E39 M5 без пробега продают дороже новой Эмки
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BMW E39 M5 без пробега продают дороже новой Эмки 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Знаменитая торговая площадка Gooding & Company выставила на продажу автомобиль БМВ Е39 М5, с пробегом ненамного превышающем 700 км.
Автолюбители окрестили находку капсулой времени. Предполагается, что автомобиль будет стоить от 140 000 до 180 000 долларов.
Авто окрашено в серебристый цвет (заводское название Титаниум Сильвер). Окрас прекрасно сочетается с черной кожаной отделкой салона.
В качестве опций доступны: складываемые задние кресла, карман для перевозки лыж, радар для парковки, звуковую систему М-AUDIO.
Данный автомобиль был куплен ценителем автомобилей марки БМВ Гленом Конкли. Стоит отметить, что этот коллекционер всегда приобретал два авто одной и той же модели. На одной он ездил, а вторая пополняла коллекцию.
Выставленная на продажу машина не прошла даже 1000 км. В салоне можно найти видео кассету с презентацией семейства Е39, набор инструментов и регистрационный лист нового авто (подписан на пробеге 5 миль).
Автомобилей БМВ Е39 М5 было выпущено чуть больше 20 тыс. экземпляров. Авто производилось в период с 1998 по 2003 год.
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