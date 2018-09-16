BMW E39 M5 без пробега продают дороже новой Эмки

Знаменитая торговая площадка Gooding & Company выставила на продажу автомобиль БМВ Е39 М5, с пробегом ненамного превышающем 700 км.

Автолюбители окрестили находку капсулой времени. Предполагается, что автомобиль будет стоить от 140 000 до 180 000 долларов.

Авто окрашено в серебристый цвет (заводское название Титаниум Сильвер). Окрас прекрасно сочетается с черной кожаной отделкой салона.

В качестве опций доступны: складываемые задние кресла, карман для перевозки лыж, радар для парковки, звуковую систему М-AUDIO.

Данный автомобиль был куплен ценителем автомобилей марки БМВ Гленом Конкли. Стоит отметить, что этот коллекционер всегда приобретал два авто одной и той же модели. На одной он ездил, а вторая пополняла коллекцию.

Выставленная на продажу машина не прошла даже 1000 км. В салоне можно найти видео кассету с презентацией семейства Е39, набор инструментов и регистрационный лист нового авто (подписан на пробеге 5 миль).

Автомобилей БМВ Е39 М5 было выпущено чуть больше 20 тыс. экземпляров. Авто производилось в период с 1998 по 2003 год.