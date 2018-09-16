Российские эксперты назвали «пятерку» лучших дизельных авто в 2018 году

В России автомобили с дизельными силовыми установками не теряют своей популярности, несмотря на то, что ведущие производители активно занимаются разработками полностью электрических машин. Дизельные машины также широко представлены в автосалонах страны. Специалисты российского автомобильного портала CarsWeek.ru составили собственный рейтинг из пяти лучших современных машин с дизельными агрегатами.

Эксперты подчеркивают, что дизельные транспортные средства могут похвалиться множеством преимуществ перед бензиновыми конкурентами. Одно из основных — это экономичный расход топлива. Также стоит отметить повышенный крутящий момент, хотя мощность, как правило, ниже бензиновых агрегатов.

Лидером рейтинга стал самый распространенный на дорогах России внедорожник Toyota Land Cruiser Prado . Японские инженеры создали его на рамной платформе. В техническом плане иномарка укомплектована атмосферным мотором с рабочим объемом на 2,8 литра, выжимающим из себя 177 лошадиных сил. В тандеме с ним функционирует роботизированная КПП на шесть ступеней. Внедорожник заслужил славу надежного, относительно экономичного авто, способного преодолевать практически любое бездорожье. В автосалонах эта привлекательная во всех планах модель реализуется от трех миллионов рублей.

Далее следует немецкий кроссвер BMW X3 Xdrive 30D. Этот представитель немецкого концерна не отличается большой проходимостью, но почитатели марки приобретают его по другим соображениям. Кроссовер получил под капот турбированный агрегат на три литра мощностью в 249 лошадиных сил. Вместе с ним трудится коробка передач на восемь ступеней. Это авто тратит всего 5,7 литров на сто километров пробега. Машина может с легкостью набирать первую сотню всего за 5,9 секунды. В среднем модель обойдется автолюбителям в 3,6 миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает Nissan Qashqai. Он заслужил почетную «бронзу» за превосходное сочетание цены, качества и экономичности. Силовой установкой этой модели служит 130-сильный агрегат с рабочим объемом на 1,6 литра, функционирующий в тандеме в паре с вариатором. Этот автомобиль относится к кроссоверам, которые эксплуатируют исключительно в городских условиях. Примерная цена на данный момент составляет 1 300 000 рублей.

За пределами этой троицы расположилась распространенная иномарка Skoda Octavia . С дизельным агрегатом эта модель продается в дилерских центрах за 1 090 000 рублей. Производитель подарил модели силовую установку на два литра, генерирующую до 150 «лошадей». В паре с ней трудится автоматизированная КПП. Заявленный расход на сто километров составляет 5,1 литр бензина.