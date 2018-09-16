Залпы шампанского. Jeep представил 3 новые модели в России

Корреспондент CAR.ru Николай Назайкинский познакомил читателей нашего портала с «Компасом» летом прошлого года, одним из первых среди российских журналистов посетив европейский тест-драйв новинки в Португалии. Тогда, на побережье Атлантического океана, машина произвела самые приятные впечатления.

В России новый Jeep Compass доступен c бензиновым двигателем объемом 2,4л, который в зависимости от версии выдает 150 либо 175 л.с. В паре с силовым агрегатом работает современная 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а «механика» для автомобиля предусмотрена.

Особенно стоит отметить внедорожную версию Jeep Compass TrailHawk, которая отличается увеличенным с 200 до 216 мм дорожным просветом, передним бампером, который обеспечивает лучшую геометрическую проходимость, защитой коробки передач, двигателя, а так же всесезонными шинами с более агрессивным рисунком протектора.

Стоимость нового Jeep Compass стартует с 1 999 000 рублей за комплектацию Longitude. Следующая версия Compass — Limited, оценивается уже в 2 199 000 рублей, а самая дорогая комплектация TrailHawk стоит еще на 100 тысяч рублей дороже. Именно для TrailHawk доступен двигатель с увеличенной до 175 л.с. мощностью.

Следующая новинка московской презентации — новый Jeep Wrangler. Читатели портала CAR.ru могли познакомиться с ультимативным внедорожником в конце 2017 года, года мы побывали на мировой премьере автомобиля в Лос-Анджелесе. Автомобиль сохранил свою раму и модульную архитектуру, благодаря чему внедорожник легко тюнингуется.

Мы успели протестировать новый Jeep Wrangler в условиях реального бездорожья в горах Колорадо — прокатились по заброшенным шахтерским городам, дороги к которым проходили через перевалы высотой до 4000 метров. Самое главное, что надо знать про автомобиль — он не просто сохранил свой хардкорный внешний вид, но стал еще более проходимым «джипом».

Еще одна российская новинка — это новый Jeep Cherokee. Впервые автомобиль показали в начале этого года на Международном автосалоне в Детройте. Поклонники легендарной марки залпом шампанского отпраздновали окончание смелых дизайнерских экспериментов над одной из самых главных моделей американского производителя. Передние фары внедорожника увеличили, как и решетку радиатора. Наконец-то Jeep Cherokee обрел свой привычный угловато-прямоугольный внешний вид.

Под капотом у Jeep Cherokee расположен либо 2,4-литровый бензиновый двигатель, либо 6-цилиндровый бензиновый мотор объемом 3,2л мощностью 272 л.с. Традиционно для обновленной модельной линейки Jeep для Cherokee доступна специальная внедорожная версия TrailHawk, стоимость которой составляет 3 050 000 рублей. Что касается начальной переднеприводной комплектации Sport, то цена на нее составляет всего 2 255 000 рублей.