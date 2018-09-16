Составлен ТОП самых дешевых кроссоверов в России в сентябре

Сегмент автомобилей SUV, в который входят кроссоверы и внедорожники, является одним из самых популярных в нашей стране. Причины вполне очевидны — не самое хорошее качество дорог. Редакция Daily-Motor.Ru, проанализировавшая прайс-листы компаний, продающих свои автомобили в РФ, публикует пятерку самых дешевых новых кроссоверов и внедорожников, которые можно купить в России по состоянию на сентябрь 2018 года.

Открывает ТОП-5 самых доступных представителей сегмента SUV в России, как и в рейтинге, составленном нашими журналистами по состоянию на август 2018 года, корейский кроссовер Hyundai Creta, который сохранил свою стартовую цену в сравнении с предыдущим месяцем. Она начинается от 879 тысяч 900 рублей. В такой модификации «Крета» комплектуется 1,6-литровым двигателем, механической трансмиссией, а также передним приводом.

Четвертая строчка оказалась за китайским Geely Emgrand X7, рекомендованная базовая стоимость которого за версию с 1,8-литровым двигателем и МКПП составляет 799 тысяч рублей.

В тройке лидеров остается еще один китаец — Lifan X60 , за который без учета всех спецпредложений сейчас просят 739 тысяч 900 рублей за автомобили 2018 года выпуска.

Renault Duster , который по сравнению с августом подорожал в базовой версии на 10 тысяч рублей — до 699 тысяч рублей, стал вторым.