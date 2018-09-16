Ещё
Составлен ТОП самых дешевых кроссоверов в России в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен ТОП самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 

Daily-Motor 29 минут назад
Фото: Daily-Motor
Сегмент автомобилей SUV, в который входят кроссоверы и внедорожники, является одним из самых популярных в нашей стране. Причины вполне очевидны — не самое хорошее качество дорог. Редакция Daily-Motor.Ru, проанализировавшая прайс-листы компаний, продающих свои автомобили в РФ, публикует пятерку самых дешевых новых кроссоверов и внедорожников, которые можно купить в России по состоянию на сентябрь 2018 года.
Открывает ТОП-5 самых доступных представителей сегмента SUV в России, как и в рейтинге, составленном нашими журналистами по состоянию на август 2018 года, корейский кроссовер Hyundai Creta, который сохранил свою стартовую цену в сравнении с предыдущим месяцем. Она начинается от 879 тысяч 900 рублей. В такой модификации «Крета» комплектуется 1,6-литровым двигателем, механической трансмиссией, а также передним приводом.
Четвертая строчка оказалась за китайским Geely Emgrand X7, рекомендованная базовая стоимость которого за версию с 1,8-литровым двигателем и МКПП составляет 799 тысяч рублей.
В тройке лидеров остается еще один китаец — Lifan X60, за который без учета всех спецпредложений сейчас просят 739 тысяч 900 рублей за автомобили 2018 года выпуска.
Renault Duster, который по сравнению с августом подорожал в базовой версии на 10 тысяч рублей — до 699 тысяч рублей, стал вторым.
И, наконец, первая строчка нашего рейтинга самых доступных кроссоверов в России на сентябрь 2018 года, вновь досталась российскому внедорожнику Lada 4×4, который в 3-дверном исполнении предлагается по цене от 473 тысяч 900 рублей (+4 тысячи рублей по отношению к предыдущему месяцу), а в 5-дверной версии продается по стоимости от 542 тысяч 900 рублей, что также дороже на 4 тысячи рублей по сравнению со стартовой ценой этой модели, зафиксированной Daily-Motor.Ru в августе.
Daily-Motor: последние новости
Обновленный УАЗ «Патриот» с АКПП выйдет в начале 2019 года Subaru представила новый Forester для России В России подорожали все автомобили Toyota
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение