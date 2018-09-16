Британский авторынок в августе вырос на 23%

Британский авторынок в августе увеличился на 23,1% и составил 94094 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса, однако в этом году всплеск продаж был вызван грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей, и покупатели воспользовались выгодными предложениями от дилеров. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 571 тыс. 986 единиц (-4,2%).