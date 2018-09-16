Тюнинг Нива 4×4 для бездорожья — обзор возможностей

Большинство владельцев автомобиля Лада Нива отмечают необходимость проведения тюнинга различных частей машины. Кто-то увеличивает проходимость для бездорожья, кто-то ограничивается стайлинг-доработками, а некоторые владельцы используют потенциал данного внедорожника по максимуму.

1 Подготовка Лада Нива для бездорожья

Лада Нива — незаменимый внедорожный автомобиль в различных ситуациях. Легкий вес, относительно неплохая мощность мотора, неприхотливая трансмиссия — все это делает автомобиль желанным для любителей охоты или рыбалки. Но чтобы создать эффективный внедорожник, необходимо провести несколько серьезных переделок кузова и технической части машины. Качественный тюнинг Нивы 4х4 для охоты начинается с лифтинга подвески.

На фото — автомобиль Лада НиваЛифтинг кузова ВАЗ Нива — это установка дополнительных деталей, с помощью которых удается увеличить величину дорожного просвета и установить колеса большего диаметра с внедорожным протектором.

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Фото лифтинга кузова ВАЗ Нива

Самым распространенным и доступным способом лифтинга для ВАЗ Нива является установка специальных подъемных проставок между элементами кузова автомобиля. Проставки можно изготовить своими руками, например, из нескольких профессиональных хоккейных шайб, или приобрести готовые лифт-комплекты со всеми необходимыми креплениями.

2 Пример лифтинга кузова Лада Нива

Лифтинг кузова начинается с установки резиновых проставок под нижнюю площадь передних пружин автомобиля. Перед началом работ автомобиль рекомендуется поднять на специальный подъемник или установить по два домкрата в передней и задней части машины. Установка проставочных шайб создаст необходимый угол поворота пружины. Вторая проставка устанавливается между верхним рычагом и шаровой опорой. При выполнении работ по лифтингу также можно заменить передние амортизаторы, пружины, пыльники шрусов и произвести регулировку отбойника. Данная процедура в обязательном порядке проводится в специализированных сервисах, если клиент заказывает лифт подвески.

На фото — установка резиновых проставок для лифтинга НивыНа задней оси при лифтинге устанавливаются новые чашечки задних пружин. Они крепятся в верхней части на новых болтах. При этом задние амортизаторы переносятся вверх на несколько сантиметров. Реактивные тяги на заднем мосту усиливаются при помощи стального уголка или сдваиваются для усиления. Иногда устанавливается дополнительный стабилизатор, однако для этого придется переваривать некоторые части подвески.

Также необходимо установить новую разрезную поперечную штангу задней подвески с регулируемой муфтой. Это лучше делать на профессиональном стенде по развалу-схождению, так как задний мост может не только сместиться на несколько сантиметров вперед, но и немного уйти в сторону.

Фото установки разрезной поперечной штанги задней подвескиПосле рекомендуется установить удлиненные тормозные трубки, полностью «прокачать» тормозную систему автомобиля, а также правильно «подогнать» отбойники задних пружин. Если лифтинг проводился на автомобиле с повышенным ресурсом деталей, необходимо заменить внутренние шрусы и шаровые опоры, которые могут не выдержать установки усиленных колес.

3 Детали внедорожного обвеса ВАЗ Нива 4х4 Внедорожный тюнинг Нивы также включает в себя обязательную установку силового обвеса, экспедиционного багажника, дополнительной оптики на крыше автомобиля. Силовой обвес для Нивы, как правило, включает в себя установку усиленных переднего и заднего бампера или кенгурина. Передний бампер лучше всего также оборудовать специальной лебедкой. Помимо усиленных бамперов целесообразно позаботиться и об установке усиленных порогов, для которых также можно изготовить опору под лебедку. Обязательным при тюнинге Нивы для бездорожья является установка защиты днища автомобиля. Эта защита покрывает такие уязвимые элементы системы, как рулевые тяги, раздаточную коробку и картер.

На фото — внедорожный обвес ВАЗ Нива 4х4Кроме внешних изменений необходима и модернизация салона. Его можно перетянуть своими руками, а также установить дополнительные элементы, такие как отопитель, борткомпьютер и различные контроллеры. Руль можно заменить на более спортивный вариант, на сидения одеть спортивные чехлы. Тюнинг салона также включает установку алюминиевых накладок на педали и дополнительного освещения под ноги пассажиров, а также светодиодов в панель управления для улучшения читаемости — своими руками или в тюнинг-ателье.

4 Модернизация двигателя

Главная цель при тюнинге двигателя — увеличение мощности. Тюнинг проводится различными способами, можно даже заменить штатный мотор каким-нибудь зарубежным аналогом, однако проще и дешевле заменить некоторые элементы мотора.

Фото замены двигателя НивыПри модернизации производится установка нового коленчатого вала с увеличенной степенью хода. Устанавливается и спортивный ресивер. В случае карбюраторного мотора целесообразно заменить штатный карбюратор на более спортивный, например, Solex с диаметром 24-26 мм. При тюнинге мотора заменяется и система зажигания. Блок цилиндров меняется на более современный вариант от модели Лада Приора . Также регулируются фазы газораспределения, усиливается маховик, распредвал двигателя и т. д.

На фото — модернизация двигателя НивыДля инжекторных версий моторов лучше всего делать чип-тюнинг. С помощью перепрошивки электронного блока управления на Ниве удается добиться увеличения мощности на 7-8 процентов, отрегулировать подачу топливной смеси и понизить уровень расхода топлива. Кроме того, устраняются провалы на низких оборотах и повышается отдача педали акселератора. Делать чип-тюнинг ВАЗ Нива 4х4 можно как у специалистов, так и самостоятельно, достаточно приобрести специальное диагностическое оборудование и программы.