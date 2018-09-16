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Jeep презентовал в России новые версии Compass, Wrangler и Cherokee
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Jeep презентовал в России новые версии Compass, Wrangler и Cherokee 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В России на столичном внедорожном полигоне представители концерна Jeep организовали спецмероприятие, на котором презентовали три новые модификации своих авто: Compass, Wrangler и Cherokee. Их дебют сопроводили концертом, музыкой, салютами и пресс-конференцией с участием топ-менеджеров брендов.
Модификация Jeep Compass в нашей стране представлена с агрегатом объемом в 2,4 литра, выжимающим от 150 или 175 «лошадей» в зависимости от сборки. В тандеме с ним будет функционировать коробка передач на девять ступеней. Также появятся вариации с механической коробкой передач.
Гостей мероприятия особенно порадовала вседорожная версия Jeep Compass TrailHawk, отличающаяся от собратьев увеличенным с 200 до 216 мм дорожным просветом. Новинка выделяется иными бамперами с более короткими свесами, которые позволяют увеличить угол заезда и съезда. Разработчики решили поработать над дополнительной защитой трансмиссии и картера. Благодаря появлению новой резины на колесах с агрессивным протектором автомобиль стал еще проходимее по неприступным местностям. У официальных дилеров эта модель будет предлагаться от двух миллионов рублей.
Второй новинкой оказался Jeep Cherokee. Впервые эту иномарку продемонстрировали в начале текущего года на мотор-шоу в Детройте. Для наших соотечественников эта машина будет продаваться с двигателем на 2,4 литра, генерирующим 175 лошадиных сил, либо с атмосферным мотором с рабочим объемом на 3,2 литра и мощностью до 272 «лошадей». В нашей стране за обновленную вариацию Cherokee дилеры будут просить от 2 255 рублей. Также начнут продавать и внедорожную версию TrailHawk с ценником от 3 050 000 рублей.
А новая модификация внедорожника Jeep Wrangler будет реализовываться на российском рынке от 3 150 000 рублей за первоначальную комплектацию.
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