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Бюджетный кроссовер Kia Tusker попадет в серийное производство раньше графика
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Бюджетный кроссовер Kia Tusker попадет в серийное производство раньше графика 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый бюджетный SUV от китайского автопроизводителя KIA попадет на конвейер раньше на 60 дней, чем было озвучено.
Новинка Kia Tusker будет собираться в индийском городе Анантапур, где расположился завод KIA.
Таким образом выпуск компактного кроссовера Kia Tusker будет запущен в тестовом режиме уже в начале 2019 года.
Напомним, что прототипом для «паркетника» Tusker стал концепт KIA SP, показанный в текущем году в Дели.
В плане дизайна производственная и концептуальная версия мало чем отличаются и в итоге на рынок выйдет кросс с двухуровневой головной оптикой, матовым пластиковым обвесом, расширителями колесных арок, а также со светодиодными фонарями объединенных общей полосой серебристого цвета.
Технические характеристики Kia Tusker включают бензиновый и дизельный варианты моторов, произведенных в Индии. В частности, под капотом можно будет увидеть либо 1,0-литровый T-GDI силой в 118 «скакунов», либо 115-сильный дизель объемом 1,5L. В пару к двигателем приставлены 6-ступенчатая МКПП или такая АКПП.
Базой для нового кросса стала популярная платформа популярного в РФ «паркетника» Hyundai Creta.
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