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Конкурент «Креты» Kia Tusker выйдет раньше намеченного
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Конкурент «Креты» Kia Tusker выйдет раньше намеченного 

Daily-Motor + ещё 7 48 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Kia сообщила об изменении планов по датам запуска в производства своего нового кроссовера, который будет базироваться в бюджетном ценовом сегменте. Новинка получит название Tusker и окажется побратимом популярной в нашей стране Hyundai Creta. Автомобили получат схожие технические характеристики, а также аналогичный уровень оснащения.
Производство нового «Киа Тускер» должна стартовать с достройкой завода корейцев в индийском городе Анатапур. По информации местных СМИ, возведение предприятия идет с опережением графика в 60 дней, что позволит «Киа» запустить производство этого бюджетного кроссовера раньше, чем планировалось. Таким образом, выпуск нового Kia Tusker должен стартовать уже летом 2019 года.
Первым рынком для новинки выступит Индия, а затем автомобиль поступит в реализацию в других странах, в том числе и в России.
Новый Kia Tusker разработан на базе концепт-кара Kia SP. С выходом в продажу в России его сборка должна стартовать в нашей стране на мощностях завода в Санкт-Петербурге.
Ожидается, что ценник бюджетного «паркетника» Kia окажется сопоставим с родственным «Хендэ Крета», то есть около 850-880 тысяч рублей. В моторную линейку автомобиля войдут 1,6 и 2-литровые моторы на 121 и 150 лошадиных сил, ассистируемые 6-ступенчатой МКПП и 6-диапазонным «автоматом».
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